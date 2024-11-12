醫健：成視在人：白內障的迷思

根據香港大學早前調查，本港成年人的白內障發病率超過30%，70至79歲人士當中更高達70%。雖然白內障普遍，但不少人對此病仍存有迷思，例如以為白內障要等到「熟透」才做手術。

白內障代表晶體變得渾濁，除了先天性問題，年紀大、深近視、糖尿病或經常服用類固醇藥物等都有機會患上白內障，導致患者視力模糊、影像偏暗、光暈散開等症狀。手術是治療白內障的唯一方法，更換人工晶體後，患者的視力可以復常，連帶本身有的近視、散光、老花問題亦可一併解決。

等到「熟透」才做手術一直是白內障的迷思，事實上晶體愈渾濁，愈增加患上虹膜炎、青光眼等併發症風險，亦會增加手術難度，康復時間亦較長。因此，一旦發現有白內障就應及早求醫治療。病人亦經常疑惑白內障手術後究竟會否再復發，雖然更換了人工晶體，但有小部分病人有機會出現「後囊膜渾濁」，即是晶體的後半部分隨時間而變厚或纖維化，有機會影響視力，只要再做激光治療就可以改善問題。

白內障在年長者之間十分普遍，老友記應定期進行眼睛檢查，以及早診斷及早治療，保障視力健康。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯