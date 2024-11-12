年滿60歲 今起可報名免費口腔檢查

【本報訊】醫務衞生局與香港牙醫學會合辦香港牙醫學會健齒樂頤年活動，60歲或以上長者今日起可前往地區康健中心報名參加。香港牙醫學會表示，此次活動符合條件人士可免費參與，但有人數限制，需進行抽籤分配名額。

750名額 各區康健中心抽籤 此次健齒樂頤年活動將為750名長者提供免費口腔檢查，60歲或以上人士今日至星期四（12日至14日）可前往全港18區的地區康健中心或地區康健站報名參加。香港牙醫學會表示，活動召集了過百名註冊牙醫參與是次活動，義務為750名60歲或以上人士提供一次免費口腔檢查和口腔健康諮詢，以及按牙醫臨床診斷提供需要的X光檢查服務，藉以鼓勵長者建立定期口腔檢查的習慣。

不過由於人數限制名額會以抽籤形式分配，有意參加活動符合條件的人士可於今日至14日，前往全港18區的地區康健中心或地區康健站索取並遞交抽籤表格。參與者可在11月26日至12月21日期間，前往其交表地區的康健中心或康健站查看抽籤結果。中籤者將另行接獲相關牙醫或牙科診所致電通知進行檢查的日期和時間。

醫務衞生局表示，口腔健康是促進整體個人健康的重要一環。定期接受口腔檢查及個人化口腔衞生指導是預防牙患的有效方法，有助早發現、早治療，從而保存牙齒，維持生活質素。