社署擁8成長者資料 議員促積極找隱蔽者

【本報訊】立法會福利事務委員會昨日開會，討論《施政報告》中的社會福利政策。有議員指，社署應該更主動找出未受關注的隱蔽長者，又認為長者申請長者福利時，應該視為同意接受進行家訪；亦有議員關注，當局取消貧窮線後難以衡量扶貧工作成效。當局又稱，關愛基金至今推出69個援助項目，總承擔額約219億元，惠及超過295萬人次。

領資助未必等同允家訪 議員鄧家彪表示，社署掌握全港八成長者資料，應更積極主動找出隱蔽長者，例如將名單交關愛隊進行家訪。他又認為長者申請長者福利時，等於同意接受上門探訪等安排。勞福局局長孫玉菡回應稱，必須謹慎考慮長者領取資助是否意味允許相關部門進行家訪，他指目前約有110萬名長者領取資助，其中大部分並無特別需求，因此必須合理利用資源。

議員狄志遠亦關注政府取消貧窮線後，難以衡量扶貧工作成效。孫玉菡稱，貧窮線只量度收入而忽略資產，未能反映實況。他又稱，政府正在加強對目標群組的識別，提供不同服務以應對問題。