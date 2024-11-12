嘉華 銀娛主席呂志和上周四辭世 享年95歲

【本報訊】嘉華國際及銀河娛樂集團宣布，創始人兼公司主席呂志和於上周四（7日）安詳辭世，享年95歲。呂志和名列福布斯香港富豪榜第7大富豪，身家105億美元（約819億港元）。呂志和最近一次公開露面是在8月底巴黎奧運中國運動員訪港，呂志和親自到嘉華旗下酒店大堂迎接運動員。

曾獲稱「石礦大王」及「酒店大亨」 呂氏於1955年白手興家創立嘉華公司，即嘉華國際前身。如今旗下公司業務涉及房地產、建材、娛樂休閒及酒店等，投資遍及中國內地、香港、澳門、東南亞及各主要城市等。呂氏為江門鎮東海里人，4歲時隨家人移居香港。上世紀40年代，年僅13歲的呂志和嘗試創業，先在香港油麻地經營食品製造批發，戰後跟隨家人學習經營買賣汽車零件生意；5、6年後自立門戶，開設了汽車零件銷售公司。

50年代初，呂氏隻身遠赴日本沖繩島，游說當時的美國軍部和領事館，把美軍在韓戰後於沖繩剩餘的重型物資如大型運輸車、開山機械等賣給他，並將之運回香港，供應給本港作開山築路及建設之用。呂於1955年在香港創立了嘉華公司，參與開發觀塘區一帶，包括秀茂坪、樂富、藍田及油塘等的大型填海工程，成就嘉華公司成為香港工程建材的主要供應商，呂志和也因而得名為「石礦大王」。

60年代，呂志和投得香港第一個新型石礦場—安達臣道石礦場的開採權，引入自動化設備取代人手開採；及後再於1997年與香港政府簽訂為期17年的重整及美化計劃合約，將石礦場重整為一幅多用途發展土地。之後涉足地產發展，業務逐漸由香港發展至中國內地、澳門、東南亞及各地主要城市。1987年，一手創立的嘉華國際集團在香港上市。

70年代，呂志和於尖沙咀東部購買新填海區之海景地皮，計劃興建其第一間酒店。至80至90年代，呂集中於美國酒店及地產發展，曾經在美國擁有約20家酒店之物業及管理權，成為全美12大酒店業主之一，並在世界各地擁有及管理數十間酒店及服務式公寓，由此獲封「酒店大亨」之稱。

涉足博彩業 獲澳門經營權牌照 2002年，澳門開放賭權，當時澳門政府通過競投招標的形式，發出3個博彩經營權牌照。呂氏旗下的銀河娛樂集團擊敗18家世界級對手，成為澳門3家獲得博彩批給合同的營運商之一，2005年成為首家在香港上市的博彩業公司。旗下的星際酒店亦於同年正式開業，成為澳門新地標。2022年，銀河娛樂集團獲得澳門政府發出為期10年、新的博彩經營權，成為6間澳門博企之一。

嘉華表示，公司將繼續按照董事會制訂的業務策略經營業務，呂的辭世對集團營運不會造成任何影響，將適時委任新任董事會主席兼董事總經理，並會盡快就此作進一步公布。銀河娛樂也表示，將適時委任新主席，並將就該委任刊發公布。