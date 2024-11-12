公屋輪候維持5.5年 長者一人戶仍等3.5年

今年第3季3700宗獲編配 本港基層住屋難，不少市民仍在苦候公屋「上樓」。然而，房屋署昨日公布的最新數據顯示，一般申請者的平均輪候時間維持在5.5年，與約4.5年的目標仍有一段距離，基層要上樓仍舊望穿秋水。房署指，截至今年9月底，在過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者之平均輪候時間維持在5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間回落0.2年至3.5年。在2024年第3季獲編配入住公屋的一般申請約3,700宗，當中獲編配的長者一人申請佔約490宗。另外，同一季度獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為410宗。

房署最新的數字顯示，在2024年9月底，約有12.2萬宗一般公屋申請，以及約9.1萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，公屋平均輪候時間維持在5.5年。房署解釋主要由於上半年獲編配入住大埔富蝶邨的新界區一般申請者的相對較短輪候時間，仍然在今季公布的平均輪候時間中反映。

此外，由於連續數季有為數不少的單位可供編配予長者一人申請者，故獲編配入住公屋單位的長者一人申請數目有所提升，加上獲安排入住公屋的長者一人申請者當中，較多為輪候時間相對較短的新界區申請者，令長者一人申請者的平均輪候時間下降0.2年至3.5年。

當局指受惠富蝶邨入伙 房署預計未來一至兩季的平均輪候時間，仍會受惠於2024年上半年大批入住大埔富蝶邨的一般申請者的較短輪候時間，因此公屋平均輪候時間將會維持平穩。隨着2024/25年度主要在屯門及東涌，以及在2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區均有不少新公屋供應，加上3萬個「簡約公屋」單位於明年第一季陸續落成，整體公營房屋供應會持續顯著增加。房署指，有信心「公屋綜合輪候時間」在2026/27年度回落到約4.5年的目標能夠達成。