與10歲女友性交拍片 倉務員判監4年

【本報訊】一名90後倉務員因管有大量兒童色情物品，包括135張兒童色情照片及222段兒童色情影片，又與當時年僅10歲的女友非法性交，因而被起訴。他早前承認與13歲以下女童非法性交罪及製作兒童色情物品等4罪，昨被高院特委法官陳政龍判監4年。報告指，被告有反社會人格障礙，重犯風險較高，法官則指判刑需考慮到被告有同類案底，及與事主的年齡差距大。

管有大量兒童色情物品 現年27歲的男被告莊信謙，任職倉務員，過往曾有與16歲以下女童非法性交的定罪紀錄。被告早前承認一項與13歲以下女童非法性交罪、一項管有兒童色情物品罪及兩項製作兒童色情物品罪。同意案情指，2021年8月4日，警員在何文田對開街頭截查被告，在他的手機及平板電腦內，發現135張兒童色情照片及222段兒童色情影片。

案情續指，警員經調查發現，有20段影像涉及一名未知身份的女童及女童Ｘ。被告在警誡下稱，前者曾經是他的女友，但被告不知她的年紀。至於女童Ｘ，兩人於2021年6月首次約會，之後成為情侶，當時Ｘ年約10歲。被告於同月在觀塘安泰邨某座後樓梯，與Ｘ進行性行為，過程中，被告拍攝了11段影片。辯方求情提及，受害女童均是被告的女朋友，他現已深感後悔。

法官判刑引述報告指，被告沒有戀童癖，但有反社會人格障礙，重犯風險較高。法官指本案有多項加刑因素，包括女童跟被告的年齡差距大，被告過往亦有非法性交案底，法官最終判被告入獄4年。案件編號：HCCC 417/2023