偷拍裙底20次 男教師入獄20月

【本報訊】時任石硤尾區小學男教師，於一年間涉嫌多番偷拍女性裙底，包括4名女學生，最終被警員在其手提電話內發現逾280段裙底片段。涉案男教師早前承認20項非法拍攝或觀察私密部位罪，昨在荃灣法院（暫代區院）被暫委法官韋漢熙判監20個月。法官引述報告指，被告患性慾倒錯。法官又指摘被告為人師表，卻違反誠信，表明認罪是唯一減刑理由。

受害者包括4女生 46歲男被告葉基偉，已婚，育有兩子。他承認於2022年1月8日至2023年1月7日期間，分別20次在港鐵列車車廂、港鐵站梯間及自動梯、石硤尾某小學、某店舖及公共小巴上，拍攝多名女子及女童的私密部位。為從事主的衣服下方拍攝其私密部位而操作手機，而該部位本來不是可讓人看到的，被告為了性目的或不誠實地作出以上行為，並不理會上述行為是否獲得事主同意。

同意案情指，被告於案發時在石硤尾某小學任職教師。警員於2023年1月7日在深水埗港鐵站巡邏期間，見被告形迹可疑，望向穿校裙的17歲女事主，當女事主上樓梯時，被告上前緊貼其後，以手機拍攝其裙底春光。警員截停被告，發現手機內有約一分鐘的錄像。被告在警誡下稱「一時鹹濕」才犯案。警員其後檢驗被告手機，發現內有280段錄像，揭發被告曾在不同地點偷拍不同女性，其中包括4名可辨識身份的女童。案件編號：DCCC 1008/2023