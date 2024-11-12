姦外傭逼肛交 洋漢囚7年

稱與妻性事不合 依賴酒精患躁鬱 自稱是「有錢佬」的瑞典漢，於前年飲酒後被指向女傭示愛，坦承跟妻子性事不合，要跟外傭做愛。他其後涉嫌強行把外傭拉到主人房，先後跟她性交及肛交。該瑞典漢早前否認一項強姦罪及一項未經同意下作出的肛交罪受審，結果被陪審團一致裁定兩罪均罪成，押後至昨日在高院判刑。高院特委法官陳政龍指，事主第一次來港工作，居於被告家中，尤其脆弱，被告卻利用這機會犯案，過程中更無使用安全套，故判他入獄7年。

瑞典籍男被告Patrik Tobias Ekstrom（許大熊），現年36歲，報稱商人，居於石澳。法官判刑時引述報告指，事主事後患上創傷後遺症，出現發噩夢等情況，需要接受心理治療。報告亦顯示，案發時段被告因工作、跟妻子關係變差等原因，面對巨大壓力，依賴酒精，並患上躁鬱症。法官批評被告違反誠信，利用事主的脆弱犯案，而且沒有使用安全套。同時間，法官相信，被告犯案跟其心理及精神狀態有關，指被告當時正經歷艱難的時期。考慮到所有因素，法官分別以7年及4年監禁作兩罪刑罰，刑期全數同期執行，總刑期為監禁7年。

事主患創傷後遺症 控方開案陳詞指，女事主Ｘ來自尼泊爾，2021年4月起為被告一家工作。被告的妻子是日本籍，二人育有子女。2022年10月27日，被告妻子帶同子女遷往日本。10月27日晚，被告滿身酒氣，開始「爆粗」，表明自己跟妻子性事不合，並向Ｘ稱「我愛你」，要求Ｘ跟他做愛，又表示自己好有錢，可以給她錢。他稱如果Ｘ拒絕，就會殺了她。

控方續指，Ｘ不同意，並勸止被告卻無果。被告強行拉Ｘ到主人房，鎖上房門，被告脫去兩人衣服及親吻Ｘ，再擘大她雙腿，把陰莖插入她陰道抽插，過程中沒有使用安全套。Ｘ感驚慌並要被告停止，被告卻沒理會，只稱「我愛你，我會給你更多錢」。之後被告再與Ｘ肛交，並企圖把勃起的陰莖放進Ｘ口中，Ｘ合實嘴巴。被告見此，轉為捉着Ｘ的手，逼Ｘ為他手淫。被告警誡下承認兩人有性交，但指獲對方同意。案件編號：HCCC 272/2023