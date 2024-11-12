內地高校收DSE生 增至145所

【本報訊】「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」為本地學生到內地升學的途徑之一，教育局最新公布2025/26學年參與的內地高等院校數目將增加至145所。2025年的文憑試考生可獲豁免參與內地聯招試報讀相關的內地院校。教育局表示，會繼續與內地商討，邀請更多內地知名學府參與計劃。

國家教育部公布，參與2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的內地高等院校數目將增加至145所，新增院校包括香港中文大學（深圳）、中國美術學院、寧波諾丁漢大學、廣東以色列理工學院、西交利物浦大學、南京信息工程大學及佛山大學。院校分布內地21個省／直轄市及一個自治區，並接受2025年香港中學文憑試考生報名。

教育局發言人指參與文憑試收生計劃的內地高等院校，會依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻同學參與內地聯招試。局方會繼續邀請更多內地知名學府參與計劃。

當局表示，有意參加2025/26學年文憑試收生計劃的學生，可於今年12月1日至31日期間登入指定網站報名，然後於明年1月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於1月23日前登入查閱審核結果。所有通過報名資格審核的考生須於1月31日前繳交港幣460元報名費，各參與文憑試收生計劃的內地院校隨後可根據學生報考資料並按需要安排面試。院校將於明年7月下旬公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。