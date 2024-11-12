大灣區航空飛舟山 特快上船往普陀山

集中開辦獨特航線 探索長江三峽景點 大灣區航空近日拓展內地航點，其中在上周四（7日）首航往返浙江舟山的航線，營運總裁吳秀蘭透露該航線暫以佛教團客為主，又說乘客能享特別通道，快速登上前往普陀山的渡輪。她又說未來會集中開辦獨特地點航線，內地會探索長江三峽一帶的地方。對於大灣區航空新機票統一送20公斤託運行李，吳指希望乘客出遊放鬆時，毋須因行李而感壓力，強調價值型航空公司「唔似廉航咁咩都收錢」。

本報記者跟隨大灣區航空前往舟山，其中前往中國四大佛教名山之一的普陀山，拜訪惠濟禪寺、普濟禪寺及全亞洲最大的戶外南海觀音像。縱使拜訪當日並非假日或旅遊旺季，前往普陀山的客運碼頭仍逼滿善信。多間寺廟亦香火鼎盛，善信可直接投入3支清香在香爐焚燒。另有眾多人在寺廟內外「打卡」。另一天則前往朱家尖大青山景區，區內亦設沙灘，景區人員介紹，每年6至10月為夏天旺季，內陸省市的人會到當地游泳。

吳秀蘭在舟山受訪時透露，新航線以佛教團客為主，亦特意安排部分班次接駁台北等航線，期望能吸納泰國、台北佛教徒到普陀山朝聖。此外，公司亦會推廣舟山為心靈放鬆的目的地，並已聯絡同鄉組織以開拓回鄉探親客。

對於大灣區航空的未來營運方向，吳指出未來會集中尋找獨特地點航線，稱見到不少港人一飛抵東京，便隨即轉車前往其他都縣，形容「香港人玩得好精」。公司亦會探索往返長江三峽沿線機場航線。翻查資料，三峽一帶有重慶、武漢、湖北宜昌等機場。

送20公斤託運行李 輕鬆旅遊 另外，大灣區航空新票價下統一免費送20公斤託運行李，吳秀蘭表示，新安排是希望乘客出遊放鬆時，不再因行李問題而有壓力，並強調無因此加價。她續指，公司定位「價值型航空」，雖不像傳統航空公司一樣「全包」餐飲、毛氈等服務，卻不會像廉航一樣「咩都收錢」，反會免費提供一些貼心服務。

至於機上餐飲等，吳秀蘭指出，乘客仍可按需要訂購，機艙服務員會詢問乘客用餐時間，確保食物「熱辣辣」。航空公司亦會因應數據調查機上提供的餐飲選擇，例如預備較多熱門的焗豬扒飯及餐蛋麵等餐點，令乘客感到物有所值。記者陳澋俊舟山直擊報道