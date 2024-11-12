低空經濟 港大明年9月辦碩士課

【本報訊】為加速推進大灣區低空經濟發展，大灣區低空經濟聯盟昨日與香港大學簽署合作諒解備忘錄，為發展低空經濟培訓人才及推動灣區成為全球低空經濟的先行者、示範區；港大亦將成立「香港大學低空經濟研究中心」，而明年9月亦會開設全球首個在低空技術領域開設的碩士課程。

與聯盟簽署合作備忘錄 簽約儀式由身兼聯盟創會會長的議員葛珮帆，與香港大學副校長（研究）、工程學院及經濟及工商管理學院雙聘講座教授申作軍教授作雙方代表簽署。根據協議，雙方同意在「教育」及「項目」上攜手合作，促進低空經濟領域的創新與實踐，通過整合雙方資源，共同開發和推廣先進的培訓課程和認證體系，建立一個持續的人才發展平台。

在「教育」合作方面，聯盟每年向港大推薦不超過10名符合條件的學生，進入攻讀港大低空科技工程理學碩士（MSc in Engineering in Low-Altitude Technology, MSc（LAT））課程，而聯盟會邀請在低空經濟領域的知名專家、企業家擔任課程的講者及研討會嘉賓，亦會安排企業參觀活動，使師生可以從第一身角度、深入了解低空經濟領域的實際應用與發展趨勢。此外，雙方亦將聯合舉辦研討會、講座及參觀等，加強學術界與業界之間的交流與合作。

在「項目」合作上，聯盟與港大會互相協助尋求資源，以推動低空經濟學術、技術研究及技術轉化落地，並在條件許可時共同實施項目。

葛珮帆指低空經濟在內地正以驚人的速度發展，聯盟與港大成為戰略夥伴合作關係，可充分利用學術界及業界的力量，培育低空經濟領域高質量人才、推動相關學術研究、技術轉化，共同推動大灣區成為全球低空經濟的「先行者」、「示範區」，搶佔低空經濟過萬億元市場的新「藍海」。