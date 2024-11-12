港府無力回天 促商界作貢獻

樓股持續不振 頻流標亮紅燈 香港經濟低迷、樓股不振、市道疲弱，去年以來多次賣地流標更令政府推動大型項目發展畏手畏尾。繼上周五（8日）有中央官員南下，向本港高官、商會及地產界高層提出6點要求後，港府昨出席一個公開場合時強調香港的商界和企業家，作為香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者而不是旁觀者，不只是做評論員。

該中央官員在座談會上除提出幾點要求外，同時籲商界「以港為家、倚港興業」、「堅定支持特區政府落實長遠發展規劃」，席間更提及北部都會區及交椅洲人工島都是一些好的計劃。

港府官員昨指上月發表《施政報告》，600項的政策措施，深化新一屆政府上任以來的各項改革，在創新求進求變的同時，鞏固和提升香港的成功要素。該官員強調當局會不斷革新，破瓶頸、補短板、除障礙，同時固本培元，鞏固及強化優勢，讓市民能夠分享發展紅利，同時可以發展自我、追夢、圓夢。

倡積極改革 實際行動 該官員強調香港的商界和企業家，作為香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者而不是旁觀者，不只是做評論員。香港每一個行業都應該由自身坐言起行積極把握變革良機，以實際行動建設香港家園，與香港同發展、建未來。

除了繼續鞏固和傳統市場的經貿聯繫，港府指正積極拓展區域網絡新興市場，要全力發揮香港作為超級聯繫人、超級增值人的角色，令香港在海內外機構、企業和準備來港投資經商的各地人士，準確認識香港的真實情況和多元機遇，期望社會各界及專業傳媒從業員，均以自身的成功經歷和客觀的持平新聞報道，向世界宣揚香港的優勢、成就和機遇，讓世界真正認識東方之珠的魅力和光芒。

該官員又指當今世上地緣政治波譎雲詭，紛爭衝突持續不斷，經濟全球化，貿易保護主義盛行，環境氣候挑戰嚴峻，國際格局正深刻調整，國際間的關係亦都出現巨大變化，對世界百年未有之大變局加速演進，必須要通過歷史看現實，又認為香港的機遇大於挑戰，要把握機遇，必須要強大，必須看清方向，準確識變應變，主動求變。

稱不能「一招鮮吃遍天」 此外，該名中央官員在座談會上又指香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，「必須銳意改革，主動作為」，在變局中打開新天地，又指本港應大力推動創科發展，投入更多創科資源，壯大創科產業規模。

至於內地早前提出本港「無處不旅遊」，該中央官員在座談會再提及旅遊業發展，促本港「想方設法加快旅遊業態升級」，應用好1,180公里海岸線和263個島嶼，發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊及郵輪旅遊等。該中央官員又認為，香港「以港為名、憑港而興」，過去匯聚國際商品、資金、技術、人才等，造就國際金融、航運、貿易中心地位，成為國際公認的創業天堂和投資熱土，「一定要繼續在『港』字上做文章，建設好陸、海、空3個『港』」。

中美角力持續，該中央官員認為外部勢力持續抹黑攻擊香港，冀香港工商界和企業家發揮擁有廣泛國際聯繫的優勢，積極舉辦各類國際交流活動，邀請更多外國友人來港實地考察，親眼見證香港的活力與魅力。