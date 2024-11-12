北上潮效應 周六日港舖冷清

【本報訊】旅客消費模式改變，港人北上成風，重創本港零售及飲食業。最明顯例子是周六、日外出用膳，大部分旺區酒樓餐廳都不用排隊輪候。連本地老牌連鎖快餐品牌餐飲股大快活集團及大家樂近日都先後發出盈利警告，預期純利下跌。走在街上，眼見吉舖處處，商場大業主領展也預計續租租金或有需要下調以維持出租率。

另外，早前公布的9月零售銷貨價值按年跌6.9%，雖然跌幅較8月時的10%收窄，且稍好於市場預期，但奢侈品的消費成重災區。除了因為港人北上消費潮持續外，也反映一般市民擔心未來收入不穩，消費降級。

特朗普上場恐拖慢樓市復甦 樓市方面，雖然港府在今年2月底為樓市撤辣，但由於撤得太遲，本地樓市已元氣大傷。根據差估署9月臨時數字，今年首9個月樓價累跌7.5%，較2021年9月高峰期更跌27.6%。主因市場供求失衡，市場需求不足，但發展商的庫存較多，單是樓花單位現處7.7萬伙的歷史高位，有待消化。

惟幸上周本港銀行跟隨美國減息四分之一厘，為市場帶來驚喜。投資銀行瑞銀發表報告，減息後樓花按揭利率已降至3.63厘，相較最新的租金回報率3.6厘，已大致達中性息差，即買樓出租可以「打個和」，不用蝕息，明年更有機會進入正息差。惟有分析指，明年美國新總統特朗普上場，其大幅加關稅主張，勢必再度推高美國通脹，屆時美國或需要重新加息來遏通脹，香港在聯繫匯率之下只得無奈跟隨，或令港樓復甦之路變得更漫長。

港股方面，雖然內地宣布一系列救市措施，但港股經過一輪波動後又轉反覆，恒指在20,000至21,000點水平浮沉，未來兩季的新股進度亦未明朗。一旦美元再度轉強，人民幣持續貶值，不排除在港上市的中國資產又再面臨調整壓力。