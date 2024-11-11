笑看天下：戲子總統只會被玩殘

特朗普強勢再當選總統，俄烏戰事和以巴衝突發生微妙變化。俄烏戰事未必能在短期內結束，但烏克蘭總統澤連斯基肯定會被耍得陀陀擰！消息稱，近期與特朗普關係密切卻沒有任何公職的富商馬斯克，日前參與特朗普跟澤連斯基的電話通話，特氏在通話中表示不會放棄烏克蘭，之後又把電話交給馬斯克，馬斯克向澤氏表示，會繼續向烏國提供星鏈衞星通訊服務。

事實上，在俄烏戰爭之初，馬斯克慷慨免費讓烏克蘭使用星鏈，以助烏軍在互聯網不穩定或被切斷時保持通訊及監控戰場，之不過拒絕讓烏軍在俄佔克里米亞使用該服務，稱是為了避免星鏈母公司SpaceX成為主要戰爭行為和衝突升級的幫兇，看似「言之有理」，實則暗地裏幫了俄羅斯一把。其後馬斯克一度威脅要全面取消烏克蘭使用星鏈，惟最後要求美國國防部承擔相關費用；畢竟馬斯克係個務實商人，商人重利相當正常，何況馬斯克無寶不落，佢並非開善堂，點會無端端幫你烏克蘭吖！

消息指，澤連斯基經過今次通電話後感覺良好，咁又難怪佢，既得特朗普保證「不會放棄烏克蘭」，又得紅到發紫嘅馬斯克提供星鏈衞星通訊服務，令「一代怨男」放下心頭大石，「起碼沒有變得更擔心」！然而，馬斯克有幾咁支持烏克蘭呢？前年10月，佢曾經提出俄烏和平方案，建議讓克里米亞正式成為俄羅斯領土，並建議即將被俄吞併的烏東烏南4州舉行受聯合國監督的入俄公投，此舉引起烏克蘭及西方猛烈抨擊。

喂，盲嘅都睇到馬斯克幾咁情傾普京啦！美媒上月底亦透露，馬斯克跟普京定期有聯絡。俄烏戰事今後走向以及能否和平解決，看來馬斯克話事多過特朗普，戲子總統只會被玩殘！