撥亂反正：特朗普助歐洲解脫

候任美國總統特朗普主張單邊主義，過去對俄羅斯相對友好，對美歐合作及北約擴張則興趣缺缺，並曾揶揄烏克蘭總統澤連斯基為貪錢的推銷員。他上台後即使未必能在24小時內結束俄烏戰事，迫使雙方正式達成停戰協議，也肯定會通過減少以至停止向烏方提供軍備及經濟援助，令戰爭進入休眠狀況。已兵窮至需向北韓求援的俄總統普京，估計亦會願意配合，停止進一步攻佔烏國領土，改以完全收復庫爾斯克州和鞏固現有的烏東防線為目標。

特朗普認為俄烏戰事為歐洲人的戰爭，與美國無關，要打就應用歐洲的軍備和資金。這樣看似對歐洲諸國不利，但從另一角度看也是一種解脫。持續已近3年的戰事，不但令歐洲多國政府的軍事及軍援開支大增，財赤問題加劇，因戰爭而引發的高通脹及能源供應緊張、難民問題、烏克蘭農產品傾銷等，導致多國民眾的反戰情緒高漲，助長極右勢力抬頭，威脅現有的中間派及左翼政權。

首當其衝的是最貼近烏克蘭的歐洲大國德國，由總理紹爾茨領導的中間偏左執政聯盟，繼早前於地方選舉中大敗，最近又因將主張減稅及削減政府開支、對持續援烏態度保留的財長林德納炒魷，引發由對方領導的自民黨退出執政聯盟，令紹爾茨面臨倒台或被迫提前大選的危機。若俄烏戰事因特氏上台而盡早結束，紹爾茨與其他歐洲領袖便可順水推舟，減少援烏及重整對俄關係，希望可紓緩通脹及難民問題，挽回民眾支持及保住自己權位。

對於主張歐洲應當自立自強，減少被美國牽制，並曾提議直接派兵協助烏克蘭對抗俄軍的法國總統馬克龍，特朗普回朝亦有助他推動其大歐洲夢想，但最終能否實現則是另一個故事。