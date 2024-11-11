橫眉冷看：聯俄抗中只是夢

特朗普再次當選總統，俄羅斯政府發言人曾表示，總統普京沒打算祝賀特朗普，因為美國不是一個友善的國家。不過，普京後來也願意改變態度，主動向特朗普發出賀電。克里姆林宮的做法該是有深意存焉，普京是要向特朗普展示出半冷半熱、若即若離的態度。既然貴國對俄羅斯不友好，普京便要提醒下任的白宮主人，不要以為光靠套近乎，就可以促使俄羅斯讓步，或者謀取這樣那樣的好處。

不過，普京畢竟是俄羅斯最高領導人，他也願意持守基本的禮儀，假如日後美國想對俄作真誠對話，莫斯科亦會歡迎。特朗普一向欣賞普京，但在普京心底裏，卻未必同樣欣賞對方。俄羅斯不少地區都屬於苦寒之地，塑造出的民族個性是堅毅、嚴肅和認真，他們對於美西方世界竟然會選出一些出身演藝界、愛譁眾取寵的人當領袖，或許會覺得十分費解。

烏克蘭總統澤連斯基是來自影視界；特朗普的成名，也是始自電視真人騷《飛黃騰達》，他是節目主持人。恐怕在普京心目中，這類人都不適合當國家領袖，他們搞政治就像是玩泥沙。

如今很多人擔心，特朗普重掌白宮之後會聯合俄國，對抗中國，但我認為機會不大，即使特朗普有此心，普京亦未必有此意。普京大帝一向目光遠大，不會只看眼前利益。特朗普上任後集中整頓內政，最少要耗費一年；接着嘗試游說俄羅斯，一起聯合抗中，最少須商討一年吧；假設雙方能談妥條件，初步落實政策又要一年。到了第4年，特朗普卻是任期將滿，要準備離職，繼任人是誰，對俄羅斯的態度將會如何，根本無從估計。這種美式民主產生的「短命」總統，普京不會有興趣跟他們作長期合作。