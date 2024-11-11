筆下風雲：馬斯克對中美的作用

全球首富馬斯克押中寶，瞓身支持特朗普競選總統，當然有回報。除了由其成立的政治行動委員會將繼續運作，為中期選舉造王作準備外，特朗普更有意成立一個新部門提升政府效率，屬意由馬斯克管理。但這些都不是最重要，最重要是馬斯克能夠登堂入室，直達天庭，意味其意見將對特朗普施政起重大作用。

事實上，特朗普不僅在勝選感言中，提起馬斯克的名字多達十多次，更大力讚揚他為天才；在其後發放的全家福照片中，不見老婆梅拉妮亞芳蹤，反而見到馬斯克及其兒子佔據顯眼位置，證明在特朗普心中，馬斯克的重要性已等同家人。

比起一個正式官位，馬斯克這種非官方卻舉足輕重的身份，反而更方便做事。可以預料，特朗普上台後，很多方面都會聽取馬斯克意見，同時馬斯克又可對特朗普出謀獻策，以至為不同勢力傳話，形同特朗普的特使。

眾所周知，馬斯克旗下的特斯拉，在上海設有超級車廠，他跟中國的關係既密切又友好。他曾不下多次公開盛讚中國，由中國的政治體制到電動車發展再到航天科技，他都不吝讚美，直指中國的發展「比大多數人意識到更超前」；他又公開表示台灣是中國不可分割的一部分，應由北京管治。國內共和黨不少政客因此罵他親中親共。

一個極度親華的人，如今搖身一變，成為下屆白宮主子身邊的大紅人，外界甚至認為，他能在中美博弈中起「潤滑劑」的作用。姑勿論其重要性有沒有被高估，特朗普是一個極度務實的人，也是不爭的事實。他商人出身，不同於拜登一味搞意識形態、冷戰對抗，他只對眼前利益有興趣，甚麼也可以拿來交易。未來的中美關係，未必如某些人所想的那樣壞。