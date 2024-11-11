強詞有理：台灣空心化

成功非偶然，成功亦非僥倖。特斯拉創辦人馬斯克能夠成為世界首富，自有其過人本領，單是重注押中特朗普這件事，就足以證明其眼光獨到，判斷能力和行事作風都非普通人能及。相對而言，微軟創辦人蓋茨將賭注押在民主黨賀錦麗身上，顯然是看錯人站錯隊，難怪這位曾經的世界首富近年來漸趨沉寂，風頭遠遠不及後起之秀的馬斯克。

「投我以木瓜，報之以瓊琚。」有付出就會有收穫，馬斯克在未來4年的特朗普政府裏勢必擔當一個重要角色，即使未必事事參與，起碼也會在某些領域發揮關鍵作用，其一舉一動都將備受關注，甚至會成為一種方向標。近日有媒體報道，馬斯克要求SpaceX的供應商在2026年前全部撤出台灣，理由是基於「地緣政治考量」，可見他已經嗅到某些風險，給全世界提供了一個非常明確的信號：台灣前景不妙。

特朗普一直不滿台灣搶走美國晶片生意，多次威脅要收取更多保護費。一般認為所謂的保護費就是售賣軍火，其實這點錢遠遠滿足不了狂人的胃口，他看中的是台灣半導體及其供應鏈，乃至整個電子產業。早在上一個任期，特朗普就以近乎強迫的方式要求台積電赴美設廠，這只是第一步，先挖走半導體產業，接下來就該輪到其他相關產業了。馬斯克要求SpaceX的供應商撤出台灣，當然不是一時衝動，其釋放的信號已經足夠清晰，其他跨國企業必定會紛紛倣效。

面對半導體及電子產業極可能被挖空，台灣當局故作鎮定，聲稱依照現行法令，台積電最先進製程包括2納米晶片不能到海外生產，關鍵技術一定會留在台灣。這分明是自欺欺人，任何法令都抵不過美國爸爸一句話，只要特朗普一聲令下，台灣當局就必須乖乖服從，法令又有甚麼用？可以見到，這些年許多台灣企業都在另謀出路，不是撤往美國，就是搬到其他國家和地區，台灣產業空心化已經走上一條不歸路。

事實上，美國之所以急於挖走台灣半導體產業，正是因為地緣政治風險不斷升溫。隨着台獨氣燄日益囂張，尤其是賴清德上台後，大陸耐心漸漸耗盡，武統可能性自然大大增加。正所謂，危邦不入，亂邦不居，如果大家相信馬斯克的眼光和判斷，就應該可以預見台灣的未來──照這種趨勢發展下去，台灣也許已沒有未來。