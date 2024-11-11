龍吟虎嘯：美想參戰參不進來

台灣「倚美謀獨」的核心力量，是妄圖依靠美國武器支援、出兵參戰台海阻擋大陸武統，但如果美國的軍事力量不夠，又不夠膽出兵參戰，台灣的倚美謀獨就會成為泡影。因此，當今力量對比下，美台特別擔憂他們的軍事力量能否打敗解放軍，阻擋武統。

過往至今，大陸方面也充分評估台海戰事爆發，美台軍力會打擊大陸沿海城市乃至內地重要軍民設施。記得20年前台灣當局就叫囂，一旦開戰，他們的導彈、飛機轟炸不但會打擊大陸東南沿海城市，還會打擊香港，打擊三峽大壩，對大陸來個「水淹七軍」。這樣的無知和狂妄，現在美台都叫不出來了，當下的現實是解放軍戰機、軍艦每天都飛越台海，包圍台島，抵近台島12海里水域，台美屁都不敢放一個。

大陸方面再接再厲，向美台發出震懾。日前解放軍首次公開主要城市戰爭模擬結果，其中有模擬戰機轟炸上海，結果顯示，大陸僅需3台陸基雷達，就能在180公里外偵測到隱形戰機，缺乏隱形能力的戰機可在450公里外被發現。這意味着美製F22、F35戰機，在進入使用精確導彈攻擊所需的24公里範圍前就被偵測到，會遭到打擊。

美軍幫助台灣抗拒大陸武統，主要靠美軍在東海、南海、西太平洋的陸海空軍事基地，或火力支援，或投放兵力，過去美國在這方面佔盡優勢，大陸只能望洋興嘆。現在完全不同，在中國沿海最少1,000公里範圍內，大陸的軍事力量完全可以摧毀美國的軍事基地及力量，拒止美軍援台，莫說美軍不敢派兵參戰，就是想參戰也進不來，會被消滅於台灣海域之外。

無怪乎美國調整策略，不斷鼓吹要實施所謂「不對稱戰術」，用輕武器、城市游擊戰、地雷戰、全民皆兵對抗武統。美國更是樂得把那些庫存過時、積壓發霉的陸戰裝備，半賣半送給台灣。台灣方面明知這些破爛貨沒啥用，還要屁顛屁顛的對山姆大叔一再致謝，賤得沒邊兒也。