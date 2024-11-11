坦言集：歐盟前景

特朗普再當美國總統，對歐盟的影響會是最大。歐盟跟從現任美國總統拜登的仇俄援烏政策，歐盟委員會主席萊恩強調安全，而安全是以俄羅斯為最大威脅，一切政策都以這個為前提。但特朗普並不視俄為敵，反而視烏克蘭戰爭為無謂支出，養肥了軍工集團和安全系統的大貪，他會將之整頓清洗，美國不會繼續資助，歐盟要獨力支撐。

特朗普亦會要求歐盟國家把國防經費從現時不到GDP的2%，升至3%，不照辦的國家難以在北約立足，此舉必然迫使歐盟各國重新檢討援烏政策。各國財政不佳，維持經濟增長已力不從心，若獨力支撐烏戰，且要擴大國防支出，支付美國在歐的駐軍費用，政府內外必然有巨大反應，它們將會被迫休戰，以減少支出，拜登好戰的政策便會全然被推翻。歐盟急於休戰，條件便只能依俄羅斯。

休戰帶來的是一個長期保障俄烏安全的協議，便換來歐洲與俄羅斯的關係緩和。有戰爭失敗的教訓，而美國亦撒手不理，歐盟各國便會企圖回歸烏戰之前的政經格局，至少是恢復與俄羅斯的經濟關係，例如以俄國廉價的石油、天然氣進口，來支援歐洲的再工業化和經濟增長，以抑壓生活及生產成本。這些政策傾向與拜登的戰略相反，但與特朗普的「美國優先」政策沒有直接衝突。烏克蘭休戰，歐盟各國朝野勢力必然譁變，推翻拜登施加的政策，也會反對萊恩及歐盟的仇俄親美政治取向，其中德國的政治大轉變會帶動歐盟戰略的逆轉。在這個逆轉中，中歐關係應亦會受到衝擊。

特朗普「美國優先」戰略，主調是利己損人，只從美國利益出發，不考慮其他國家的利益和它們的反應。在他上一個總統任期的對華貿易戰，便顯示這樣單邊操作帶來的未必是其預期效果，反而是中國靈活應變，仍然保持對美的出口和貿盈，且進行結構調整，更增強出口能力與整體經濟競爭力。特朗普的貿易戰表面上減少來自中國的直接進口，但實質作用不大，且弄巧成拙，引發國內通脹壓力。

特朗普的對歐政策，同樣地會由美國優先變成美國孤立，放開了歐盟、俄國，讓它們可更從本身利益發展和在國際上合作。特氏對其他國家的貿易和國防敲詐，或許可多得一些眼前的收入，卻會失去盟友及其他國家的友好關係，化友為敵。翻雲覆雨的伎倆，最終還是美國失道寡助。