M+開幕3周年 人龍排隊免費入場

【本報訊】為慶祝西九文化區M+博物館開幕3周年，M+博物館昨日可以免費入場，毋須提前預約，但不包括特別展館。此次活動吸引過萬人進場觀展，不少市民更提早到場等候，博物館尚未開門，門外已有長長人龍，估計達數百人。有離島居民特意乘快船出來，他表示M+展覽收費昂貴，所以把握機會免費看展覽。

昨日免費公眾活動包括放映《金刀情俠》、《貝聿銘：築起現代中國》、《山中的美術館》及《凝視的鏡頭》、「親子自主活動：時裝拼圖工作坊」、展覽的焦點短講及導賞團。

M+博物館昨日部分出入口關閉，免費參觀M+的訪客只可於藝術廣場入口進入博物館。館方稱會視乎當日情況限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場，博物館會提前「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀。

至今逾720萬人次參觀 M+表示，自2021年11月開館以來，至今接待來自香港和全球各地超過720萬人次參觀。現時M+是全球參觀人數最多的20間博物館之一，在亞洲位居第二。M+還表示，截至昨日下午5時，已有近1.5萬人次入場參觀。