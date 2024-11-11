11‧17長者日 逾1800食肆商舖供優惠

【本報訊】本港人口老化，長者數目漸增，政府亦為照顧「老友記」推行多項措施。下周日（17日）是「長者日」，社會福利署昨日表示，已邀請本地飲食業、零售業和其他商戶，於當日向持長者咭的長者，提供特別折扣和優惠。

全港18區超過400間參與的機構和商戶，包括超過1,800間食肆、零售店舖及服務行業商戶，都會在「長者日」張貼宣傳海報，持咭的長者只需以手機掃描宣傳海報上的二維碼，即可瀏覽參與商戶名單及優惠資料。

長者咭計劃今年踏入30周年，政府至今已發出逾250萬張長者咭。長者日當日，全港多個機構及商戶，都會向持有長者咭人士提供優惠。當中，多間餐廳提供堂食消費九折優惠；有連鎖食肆只要長者當日消費滿30元，就會有8元折扣；也有連鎖粥店有九折，以及有酒家提供免茶芥一位等。

有院線提供優惠，只要當日下午1點後出示長者咭或樂悠咭，戲飛劃一30元；有珠寶金行就提供七折優惠；長沙灣有髮廊當日向長者提供免費單剪；將軍澳有藥房則設免費中醫診症。

免費搭港鐵九巴小輪 同時，當日多個公共交通工具、景點及公共設施，亦會向持咭長者提供特別折扣和優惠。港鐵、九巴及港九小輪等，都有免費乘搭優惠；昂坪360標準車廂即日來回纜車門票售50元；香港海洋公園60歲至64歲長者可以100元購買標準門票，65歲或以上長者更可免費入場。