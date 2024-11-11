沉睡 撞欄 掃水馬 揭港男兩巴漢醉駕

九龍及新界兩小時釀3宗醉駕意外！一輛客貨車昨晨駛經大角咀時，巴基斯坦裔司機聲稱受天雨路滑影響，致車輛失控撼水馬後翻側，他手指受傷拒絕送院。惟他因身有酒氣，經「吹波波」檢測揭發酒後駕駛被捕。此外，另一名巴基斯坦裔男子，駕駛私家車於觀塘失事撞鐵欄，同樣因未能通過酒精呼氣測試惹官非。另外，粉嶺一名男子把私家車停泊路邊，途人誤會他昏迷而被揭發酒駕斷正。

大角咀翻側 女乘客同被困 昨日早上近8時，一輛客貨車沿大角咀連翔道往尖沙咀方向行駛，至西九龍政府合署對開失事翻側，掃毀路邊水馬，巴基斯坦裔男司機與女乘客被困。救援人員趕至現場，將被困二人救出，女乘客沒有受傷，巴裔司機則手指受傷，但拒絕送院。巴裔司機接受調查，聲稱因天雨路滑釀禍。不過，警員發現他身有酒氣，於是要其「吹波波」進行酒精呼氣測試，竟然錄得逾40微克。經初步調查後，該名23歲巴裔司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。

另於早上7時許，一輛私家車由港島經東區海底隧道、駛至觀塘鯉魚門道近啟田道迴旋處時，突然失控掃毀約10米長鐵欄。警員接報到場調查，發現巴基斯坦裔男司機身帶酒氣，且未能通過酒精呼氣測試，遂以涉嫌「酒後駕駛」拘捕該名27歲巴裔私家車司機，他被帶署扣留調查。

此外，昨日清晨約6時許，粉嶺沙頭角公路龍躍頭段往沙頭角方向，有一輛私家車停泊在路邊，途人以為男司機暈倒車內報案。警員接報到場喚醒司機，並聞到其身上傳出陣陣酒氣，經酒精呼氣測試後，懷疑有人飲酒後駕駛。因此，該名姓朱（28歲）私家車司機亦涉嫌「酒後駕駛」被捕。