3男攜4公升水跑「6公里」 體會貧困地區居民日常

【本報訊】宣明會於上月舉辦「Global 6K for Water」跑步活動，3位來自香港的青年大使遠赴南韓參加，親身提着裝滿水的4公升水桶跑步6公里，感受缺乏水資源及清潔食水的居民之苦。「6公里」正是貧困偏遠地區居民每日徒步取水所行走的平均距離，3位大使指從此更學懂珍惜食水，亦反思為何同為大都市的首爾，比本港更關注相關清潔食水議題。

珍惜食水 反思習慣 現年26歲任職醫療器材公司的陳子駿是大使之一，他憶述當日提着一個裝滿水的4公升水桶跑步時驚覺難度比想像中高，堅持跑3公里便需減重。他指出雖然參加者可以減重，但世上不少人沒有選擇，亦不能放開手上的水桶，每日只可硬著頭皮完成路程。

另一名正就讀大專的參加者吳啟軒指出在香港公廁也可以獲得洗手用的乾淨水，飲水機亦可提供清潔食水，但活動過後才發現並非必然。同樣正就讀大專的參加者王肇謙則稱，希望今次以年輕人身份讓大家注意清潔食水議題。

宣明會今年亦首度將賽事引入本港，冀為改善非洲的水利項目籌款。賽事將於下月8日舉行，設個人組、親子組及同心漫步。活動當日亦設教育攤位，體驗貧困孩子取水過程，以及介紹宣明會的水利項目工作。