「桃芝」接力登場 最快今晚掛1號波

【本報訊】隨着熱帶氣旋「銀杏」落幕，另一氣旋「桃芝」將接力登場。天文台昨指隨着銀杏遠離廣東沿岸並逐漸減弱，未來一兩日該區天色好轉。而桃芝將移向呂宋一帶並逐漸增強，預料會在今晚至明早進入香港800公里範圍，天文台屆時會發出1號戒備信號。另外，緊隨桃芝的另一潛在熱帶氣旋料將逐步發展，兩者或產生「藤原效應」令桃芝動向出現變數。

在昨午4時，強烈熱帶風暴桃芝集結在馬尼拉以東約450公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋一帶並繼續增強。天文台透過特別天氣提示，預料桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。而在本周中，桃芝或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

潛在熱帶氣旋或現「藤原效應」 天文台在天氣隨筆中稱，受桃芝與東北季候風的共同影響，廣東沿岸本周中期天氣漸轉不穩定，本周三及四風勢增強及有狂風驟雨。另外，在桃芝以東的西北太平洋，亦有另一個潛在熱帶氣旋會在未來一兩日逐漸發展。

翻查紀錄，在11月發出熱帶氣旋警告的情況不算罕見，例如2022年的「尼格」，當時天文台更需要發出8號烈風或暴風信號。現時電腦模式對桃芝橫過南海北部的位置及強度均有分歧，而潛在熱帶氣旋亦可能與桃芝出現相互作用，即「藤原效應」，為桃芝的動向增添變數，而相互作用的強弱需視乎潛在熱帶氣旋的強度及其與桃芝的相對位置。個別電腦模式更預測桃芝會較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱。

根據天文台，一般認為當兩股熱帶氣旋之間的距離在1,000公里以內，「藤原效應」便會變得明顯，兩股熱帶氣旋會互繞轉動。基於類似的機制，當多個熱帶氣旋同時出現時，它們的路徑亦同樣會反映互相牽引的作用。