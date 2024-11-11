功夫茶：籠屋床位存在多時 關注團體轟香港之恥

【本報訊】《施政報告》提出規管劣質劏房問題，卻不涵蓋籠屋床位。住戶不知道會否受影響，感到忐忑不安，有劏房包租表示租約滿就會退場。香港社區組織協會昨日表示，規管劏房應定人均面積、照顧特殊群體及訂立起始租金。有床位寓所住戶租住近10年，並已輪候公屋逾3年，希望政府能在不加重基層負擔的前提下盡可能改善基層居住環境。

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，當局在訂立「簡樸房」時未有訂立人均居住面積，簡樸房的標準難以滿足兩人及以上的居住需求。她建議當局按最低人均居住面積為概念規管簡樸房，如以一人8平方米為基礎，每多一人增加5.5平方米。施又稱曾與劏房業主及包租聯絡，包租表示租約屆滿就會退場，業主則稱需要考慮現時市況。現時坊間已出現包租或業主提前退場迫遷的情況。

施又提到，現有不少基層群體情況特殊，當中不少人收入較低，而選擇住床位寓所或板房，或由於家庭背景或文件問題，即使生活困難也不能申請公屋。施直斥，此類床位寓所或板間房就是「香港之恥」，應被取締。

改造簡樸房勢加租 訂立起始租金方面，施認為雖然政府稱簡樸房不會加租，但改造單位一定要成本，最終都會被轉嫁並體現在房租上。現時由於無起始租金，在租約結束後劏房業主大可上調租金，若租戶不能負擔，或被迫向下選擇床位寓所等居住環境更差的地方。施稱，2022年已實施劏房租金管制，2023年第一季起就收集的資料開始進行分析，研究是否訂立起始租金。如今租管條例實施兩年，應盡快就數據訂立起始租金。

床位寓所住戶、現年63歲的方先生坦言，已租住在床位寓所近10年，一開始對輪候公屋並不抱希望，在社協義工建議下才在2021年左右開始輪候，目前年齡已符合長者條件，或可能在不久將來能成功「上樓」。方指早幾年曾想搬到劏房居住，但因收入不穩定，難以負擔劏房租金，即使很多不符合簡樸房標準、僅約6平方米的劏房租金都要約4,000元。方又指，希望能取締床位寓所，但認為過程肯定不容易，並涉及到更多人的安置、配套等問題。

床位住戶 方先生