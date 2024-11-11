功夫茶：一刀切取締劏房 無安置逼人流浪

功夫茶促保障住屋需求 議員倡可效法星洲 全港約有11萬劏房戶，其中約3萬戶屬不合規格的「劣質劏房」。港府在《施政報告》中提出「簡樸房」概念，規定每個單位面積不小於8平方米，並須有窗、廁所等。議員江玉歡於《功夫茶》節目上批評，政府以一刀切手法取締，但沒有考慮改善後的「劏房」勢將加租，而公屋又不能確保所有受影響劏房戶均能上樓，最終可能「逼人瞓街」。她又建議，本港長遠房策可效法新加坡，將公、私營市場分開，保障基層市民的基本住屋需求之餘，讓私人市場自行選擇。

《施政報告》宣布劏房易名為「簡樸房」，但原本不合規的業主很可能將改建成本轉嫁租戶乘機加租，政府恐會「好心做壞事」，變相逼人「瞓街」。出生時住在豉油街劏房的議員江玉歡感慨，本港幾十年來的居住環境都沒有改善，她指劏房環境欠理想，但相信在那個年代住在所謂分間房或分租單位是很普遍。她又提到深水埗現時的劏房，一個單位裏竟放置十多個「太空艙」，月租更由2,000多元至4,000多元不等，加上要共用一個細小的廁所和廚房，可以說是非人生活。

需了解住戶組合 完善政策 不合規格的業主要改建成簡樸房需要相當成本，加租在所難免。有劏房戶向《功夫茶》反映，如果要他們交更貴租金去租合規格的「簡樸房」，寧願住在原有的地方，屆時恐會衍生安置問題或有人會流落街頭。江玉歡認為，要處理劏房問題首先要想清楚為何有人要住劏房，舉例指有可能是單身人士、來香港讀書的外地人、或可能一家大小等，所以在制訂劏房政策時，安置是一個很大的問題，認為如果政府根本不知道有多少人或劏房戶的組合，屆時做不好安置工作，擔心原本想幫助劏房戶會反而變成害他們，令他們最後可能沒地方住。

工廈劏房「隻眼開隻眼閉」 「簡樸房」其實沒有限定多少人住，最終可能改建成一個合規格的「簡樸房」然後分租給許多人，當劏房戶承擔不了高昂租金時，或會「降級」至睡床位。江玉歡稱，港人很聰明，為了適應新條例或許真的會改為睡床位，她指不是只有香港才有劏房，以新加坡為例，其限制簡單許多，不一定要有自己的廚廁，只限制每間屋不管怎樣「劏」，都不可以住超過6個人。

對於工廈劏房問題，江斥政府多年來隻眼開隻眼閉，沒有認真處理，以致很多「單位」不僅出租，亦有不少是「賣斷」，認為政府如果要解決劏房問題，首要考慮如何解決工廈劏房問題。她續稱，現有約11萬劏房戶中，只有約4萬戶符合資格入住公屋，質疑政府是否有能力解決不符合資格者的住屋問題。

江又指，基本上市民置業自住不應該太昂貴，如果至少人人有工做、經濟穩定，就不需要刻意巧立名目設「簡樸房」或「非法劏房」，例如新加坡一個組屋、一個私人樓已能解決近600萬人的居住問題。香港第一份長遠房屋策略約於1987年推出，當時已在說要多興建公屋並建議加快興建居屋，當時亦表明於2001年所有輪候公屋的人都可上樓。事實上，問題愈來愈嚴重、人們住得愈來愈差，江希望政府不要有太多新計劃，應就原有的計劃做好，長遠來說才可以做好房屋策略，令香港人可以「住好啲」。