內企擬北大嶼試自動車 惹安全隱患

【本報訊】有內地企業計劃年底前於「北大嶼山道路」測試自動車，稱會嚴格把關並確保安全。有當區區議員估計測試範圍或包括東涌市中心，關注人工智能計算準確性，以及對道路使用者的潛在風險。

該企業提交離島區議會的文件指出，在10月17日向運輸署提交自動車（私家車）測試申請，即使「北大嶼山近期道路工程較多」仍期望進行相關測試，又指測試將在非繁忙時間進行，車上會有後備操作員全程監控自動車駕駛情況。

文件中強調測試期間會遵照本港相關法例和牌照所附條件，滿足測試的安全里程或時長要求，獲運輸署許可，才會進入下一階段測試，又指首階段會在機場區域內測試一架自動車。

當區區議員劉展鵬表示，機場區域內測試於赤鱲角橋以北的機場島進行，不會進入東涌市中心，關注未來測試或進入東涌，而本港未曾有無人駕駛車輛於市區行駛的經驗，他關注相關測試對其他道路使用者的安全性。

關注AI計算準確性 他指出，雖然人工智能會遵守規則並作出計算，但假如計算出錯或影響安全，而且人工智能與真人判斷或有異，未能確保當中準確性。他續稱，相關企業在內地或有相關測試數據，但本港道路使用者習慣及路況未必與內地完全相同，他將會在區議會會議上向相關企業了解。