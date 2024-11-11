印尼生獲一帶一路獎學金 盼所學成果回饋香港

【本報訊】特區政府設立一帶一路獎學金，鼓勵「一帶一路」沿線國家的學生來港升學，至今近700人受惠。政府推廣「留學香港」品牌，以獎學金等吸引更多境外學生。教育局首席助理秘書長（高等教育）季桑指，非本地畢業生投入本地勞工市場，有助香港建立多元化和可持續的人才庫，支持香港長期發展。

攻讀博士 研究水力學 現年24歲來自印尼的Vincent Tjuatja，於2018年入讀香港理工大學土木及環境工程學系，是其中一名獲頒特區政府一帶一路獎學金的學生。他表示來港後深受香港吸引，亦跟其他許多非本地學生一樣在畢業後選擇留港工作，加入一間工程公司，未幾決定繼續學業，重回理大，現正修讀博士課程。

Vincent表示，當初來港升學，是因為嚮往這個融匯東西文化的多元社會。現時他主要研究水力學，包括研究檢測喉管滲漏的方法，期望自己的研究成果將來可以付諸應用，運用在香港所學，回饋香港。

一帶一路獎學金推出至今，已有超過680名來自49個「一帶一路」國家，包括印尼、馬來西亞、巴基斯坦和越南的學生受惠。

而他們較多就讀商業、工程和科學相關學科。為將香港發展成為國際專上教育樞紐，除吸引人才來港升學，政府亦表示會支持本地院校加強國際交流，並爭取舉辦國際教育會議及展覽。