經濟增長欠動力 回暖還看美減息

料全年處預測區間 靠近水平下限 本港今年首3季合計預估經濟增長率為2.6%。財金官員昨表示，雖然單計第3季度增速有所放緩，但由於外圍利率逐漸向下，加上國家推出一系列穩定經濟的措施，市場氣氛好轉，股票市場和物業市場交投回暖，預計今年餘下時間本港經濟將繼續保持動力，全年經濟增長預計處於原預測約2.5%至3.5%區間，靠近下限的水平。

美國聯儲局上周決定再減息四分之一厘，是3個月內第二次減息。財金官員指市場普遍預計年底前會再減息一次，投資市場對息率回落的預期，將繼續有利資產市場氣氛和增加投資者的風險胃納。他指出不少分析都指出，美國大選結果對未來全球政經形勢發展有着深刻影響，本港有應變準備，應對挑戰和把握機遇，並以更穩、更快的發展增強經濟的韌性。

多17家重點企業落戶香港 另外，政府今日與第3批重點企業夥伴舉行簽署儀式，共有17家重點企業參加，來自內地、美國和歐洲，分別從事人工智能與大數據、生命健康科技、金融科技及先進製造與新能源科技等範疇，當中九成已計劃於香港設立國際或區域總部。連同首兩批企業夥伴，這60多家重點企業夥伴預計可為本港帶來420億元的投資，創造逾1.7萬個就業機會。此外，今年截至9月，投資推廣署幫助了470家企業在港落戶或擴充規模，預計帶來的直接投資額超過450億元，並創造超過5,700個職位。

財金官員指第3批重點企業夥伴中有一家法國研發傳感器晶片的企業，政府5月曾聽取其負責人介紹其技術和業務發展。另一家第3批重點企業夥伴之一是一家專注於金融領域大數據的人工智能企業，上月政府代表曾經出席了其在本港開設的全球總部開幕禮。

引進重點企業辦公室首兩批引入本港的重點企業夥伴已相繼在本地展開業務，該官員指當中70%選擇落戶科學園或數碼港，部分則透過與其他企業合作，探索更多業務拓展的機會。

該官員又指上周出席上海進博會，向超過400位與會的內地企業代表推介香港優勢，而早前出訪歐美和中東時，注意到不少企業積極推進在港設立業務據點，將讓香港有更大潛力成為連接全球南方的「超級聯繫人」和「超級增值人」。