醫健：藥到病除：淺談腹水的成因及治療方法

肥胖的人肚子脹脹的很常見，可大家又有沒有見過纖瘦的人捧着大大的肚子呢？他們可能患有腹水。到底腹水是甚麼？如何導致腹水的出現？

腹水就是腹腔內積聚過多的液體，使腹部膨脹，足以影響患者的健康和日常生活。腹水的常見症狀有：腹脹、背痛、食欲不振等，部分患者亦可能出現下肢水腫，嚴重的甚至可能會因為腹水壓着橫膈膜而影響正常呼吸，導致呼吸困難。在診症時，醫生會使用超聲波或電腦掃描看看肚內有否過量腹水。腹水最常見的成因是肝硬化，導致肝門靜脈高壓，亦令肝臟功能受損，無法製造足夠的白蛋白以幫助血液留在血管內，因此血液中的水和鈉便會流到腹腔，形成腹水。除此之外，心臟衰竭、腎病或部分癌症亦可導致體內液體積聚，產生腹水。

對於輕度腹水患者，他們可嘗試服用利尿藥，例如呋塞米和螺內酯，排走身體多餘的水分，減少腹水的積聚。對於嚴重且對利尿藥無大反應的患者，可嘗試做腹腔穿刺術，把大量腹水抽走，同時補充白蛋白，以避免血壓過低。另外，若患者本來的白蛋白濃度過低，可以以靜脈灌注白蛋白到血液中，使血液的滲透壓增加，減少水分流到腹腔。患者亦須限制水分及鹽分的攝取，採取低鹽飲食，減少體內的液體積聚。詳細的目標和菜單可跟主診醫生討論。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心