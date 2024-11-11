戒煙貼士 喝水含冰塊擺脫「口癮」

【本報訊】戒煙過程需要花不少精神和毅力，身體亦有可能因正在適應體內尼古丁減少而出現退癮徵狀，包括焦慮、易怒、沮喪、情緒不穩、精神難集中、難以入睡、便秘、咳嗽、口乾，甚至食欲增加令體重上升，亦有不少戒煙者因擺脫不了「口癮」而「中途放棄」。有營養師提出戒煙貼士，以紓緩飢餓感、口癮及疲倦等問題，讓戒煙者戒得更舒適。

尼古丁會抑制新陳代謝，亦影響味覺和嗅覺等感官感受，因而降低飢餓感和食欲。故戒煙後，尼古丁在身體中逐漸減少可能出現這些反應，包括新陳代謝回復正常，更易感受到肚餓的感覺；味覺和嗅覺回復正常，令食物更香口吸引而增加食欲和進食量。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指出，如果戒煙時出現容易肚餓，可參考以下方案，包括定時定量進食，有效調節飢餓感和飽腹感，避免因過度飢餓而下一餐進食過量，加快緩和容易肚餓的情況。3餐盡量包含五穀類、蛋白質類和蔬菜，能夠增加消化時間，延長飽肚感和滿足感。

轉移注意力 令口腔「更忙碌」 此外，可預備高纖、低熱量小食，可避免有飢餓感時而選擇高熱量小食；或選購較健康食品及飲品充飢，例如飯糰、滷水蛋、溏心蛋或無糖豆漿等。當有「口癮」時，可以嘗試不同方法轉移注意力，例如喝水，甚至含或咬着冰塊等；適量使用無糖香口膠、無糖糖果、高纖乾果或冷藏粒狀水果等，令口腔「更忙碌」。

而戒煙後的睡眠習慣有機會受尼古丁減少而受影響，容易疲倦。進食時若能選擇低升糖食物，例如意粉或通粉代替白飯或使用多穀米，有助維持穩定的精神狀態。另外，確保餐膳有高纖蔬菜類和蛋白質，讓消化時間和能量吸收減慢，也能達致穩定精神的效果。此外，亦不建議大量攝取咖啡因飲品作提神作用，以及避免「午後咖啡」，影響睡眠。