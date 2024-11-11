恒指誌慶55周年 4間公司長列藍籌獲頒紀念獎

香港貴為全球國際金融中心之一，港股的長足發展與每名市民可謂息息相關！而恒生指數即將迎來推出55周年，上周四(7日)舉辦酒會慶祝，獲一眾政商名人及公司高層到場同賀此里程碑，彰顯其長久以來對港股發展的重要意義。

酒會當晚賓客如雲，冠蓋雲集，可以稱得上星光熠熠。壓軸環節是由財政司司長陳茂波向4間上市公司頒發「恒生指數55年紀念獎」。原來4間公司自恒指成立以來一直位列成份股，分別包括中電控股有限公司、香港中華煤氣有限公司、滙豐控股有限公司及電能實業有限公司，各高層亦親身領獎一同分享喜悅。

領導市場逾半世紀 緊扣香港市場脈搏 恒指公司是恒生銀行的全資附屬公司，該行執行董事兼行政總裁施穎茵出席活動時透露恒指的「小秘密」，原來創立恒指，源於已故主席利國偉博士當年的高瞻遠矚，最初只作為該行內部參考，後來發展成全球廣為人知的指標典範，業務已橫跨36個市場。她更說，當中包括最近與沙特交易所的合作，繼續支持香港發揮其作為連接中國內地與海外巿場的超級聯繫人角色。

恒指公司董事及行政總裁巫婉雯亦有分享，她說，恒指是香港金融市場的重要基石，未來將繼續積極創新求變，推出具前瞻性的產品，讓恒指這個香港品牌在國際舞台更璀璨耀目，成為投資者進入中港市場的首選。

在此，不得不提恒指的「威水史」，由1969年11月24日推出至今，已成為最受廣泛引用的港股市場指標。截至今年10月底，被動式追蹤恒指系列產品的資產管理總值已達785億美元，單計追蹤恒指產品已約250億美元。此外，全球現時共有15隻與恒指掛鈎的交易所買賣產品。