110樹木品種 東涌東試種

【本報訊】上水塱原自然生態公園前日起向公眾開放，園內共約37公頃，讓市民觀鳥及遊覽不同環境。發展局昨表示，塱原自然生態公園是一個印證如何藉發展機會積極保育的成功例子；東涌東新市鎮設立的試驗苗圃，樹木品種將妥善移植到東涌東休憩空間，以加快城市森林的建立。

發展局指隨着東涌東的基礎工程陸續完成，土拓署可持續大嶼辦事處於2023年初在該區設立了試驗苗圃，通過定期觀察、妥善護養及分析數據，從而了解不同樹木品種的生長表現，為日後位於東涌東的城市森林選出合適的樹木品種。現時苗圃及試驗中的樹木品種尚未向公眾展示，將來這些樹木經過妥善移植後，不但能為該區動植物提供棲息環境、促進生物多樣性，亦為市民大眾提供觀賞生境。

包括山櫻花臘腸樹 當局指東涌東位處沿海，環境空曠、風勢較大且海風含鹽量較高，經徵詢園境師專業意見後，團隊在東涌東新填海土地的海旁，試驗種植超過110棵具生態價值和觀賞價值的樹木品種，包括比較適應都市環境的本土樹種，如餘甘子、黃牛木及紅楠樹等。同時，團隊亦挑選了具有觀賞價值的樹木品種，例如山櫻花和臘腸樹、樹冠高大廣闊的水翁，以及隨季節變化的烏桕和銀杏。

明年完成試驗後會根據試驗結果和樹木形態，妥善移植樹木到即將動工的東涌東休憩空間，這項提前植樹安排將有助加快城市森林的建立。此外，當局指項目團隊亦正構思在東涌東附近的海面試驗浮台式種植，計劃選取本土的樹木和蜜源植物，於海面建立不受干擾的生態踏腳石，為鳥類和昆蟲提供中途站，有助建立生態走廊。