全球升溫愈來愈熱 恐近臨界點爆災劫

天氣突變絕非說笑 林超英稱心驚膽跳 近年極端天氣頻生，百年一遇暴雨、有紀錄以來最熱的10月等。天文台前台長林超英表示，全球月均氣溫自去年6月起，連續14個月破紀錄，加上海水變暖，擔心接近臨界點，是天氣突變的開始。他促社會關注「過度消費」文化，宜改變消費模式。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）指出，去年9月至今年8月的12個月以來，全球平均氣溫創下有紀錄以來新高，比1991年至2020年高出攝氏0.76度，亦比工業化前（1850年至1900年）高出攝氏1.64度。林超英昨日在電台節目表示，對數字感到心驚膽跳，並解釋在過往十多年才會上升一度半度，但近年突然升攝氏0.4度及0.5度，不斷破紀錄，氣象情況令人擔心是天氣突變的開始。他又稱祈禱希望情況只是偶然，未來兩三年會回落「打番和」。

南極洲海水面積急降 除此之外，林提到，去年地球海水溫度上升，並且難以壓下來，而南極洲海冰面積，在過去一年斷崖式下降；氣候上升，在熱浪下死傷數字較風災更高。在全球氣溫不斷上升之下，香港亦受氣候變化影響。林指出，傳統上本港11月都會出現氣溫急降，但目前氣溫仍然較高，「以前中秋節要着冷背心，依家？早兩日仲有人着吊帶仔」。他又說，在香港的「石屎森林」下，市民在密集環境下生活「好難過」，尤其劏房戶、戶外工作的清潔工及攤販等。

倡拒速食時裝免浪費 2015年聯合國氣候變化大會的《巴黎協定》，提出「國家自定貢獻」減排。林超英指，有發達國家「不交功課」，亦沒有積極資助發展中的國家減排，認為減排成效低。他又認為，中國在過去10年風能及太陽能發電價格下降，普及使用後的供電量佔比提升，可能提前進入「碳達峰中和」；又指商界積極發展ESG，即環境、社會及管治，加上民間力量，對減排亦有貢獻。

林超英關注過度消費現象，認為消費文化要改變，按實際需要購物，亦要「買少啲、買靚啲」，避免過度消費。他笑言「我啲褲郁吓就30年」，希望大家追求美感，「唔好貪新鮮追潮流」，拒絕速食時裝（Fast Fashion）文化。