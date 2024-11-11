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中年漢留遺書 大樹上吊亡

【本報訊】昨晨6時許，何文田佛光街東何文田一號休憩處，有晨運人士發現一名姓郭（55歲）男子，在一棵大樹上懷疑以麻繩上吊，立即報案求助。救援人員趕至現場將事主解下，惟他當場被證實死亡。警員於現場檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。
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