揸私家車青衣飄移斷正 的哥涉危駕

【本報訊】新界南區警員上周五及周六（8至9日）在區內主要幹道設置路障及重點巡查酒吧區，截查相關可疑車輛及進行反超速行動，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊酒後及毒後駕駛。

扣驗另4非法改裝車 拘11男 警員亦於昨日清晨時分突擊巡查青衣青尚路一帶期間，發現一輛私家車於迴旋處不斷繞圈「飄移」駕駛。人員當場截停該私家車並以涉嫌「危險駕駛」拘捕一名30歲本地男子，他現正被扣留調查。據了解，被捕男子報稱任職的士司機。另外，警員在現場亦發現懷疑有人觀看「飄移」，而其中有4輛私家車懷疑經非法改裝。行動共扣留5輛私家車作檢驗。

此外，執法部門拘捕11名本地男子（24至67歲），分別涉嫌「危險駕駛」、「偽造文件」、「沒有許可證在禁區內駕駛」、「酒後駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」及「停牌期間駕駛」，他們已獲准保釋候查，須於12月下旬報到。警員亦在行動中扣留32輛懷疑改裝車輛作進一步檢驗。另外亦就超速違例發出共162張定額罰款告票。