友愛邨買消夜男遭毆亡 列謀殺案拘4漢

疑眼神問題結怨 街市熟食檔腳踢揮拳 屯門一名無業男子，昨凌晨落街買消夜時招禍，疑因眼神問題與多名大漢爭執，雙方互相推撞後，遭對方以拳腳襲擊。事主負傷回家後情況惡化陷入昏迷，送院經搶救後死亡。警員發現其身上有可疑傷痕，經翻看閉路電視錄影後，查知他曾遭群漢圍毆。跟進調查後鎖定疑人，在新界北區以涉嫌「謀殺」拘捕4名涉案男子，他們正被通宵扣查。

多處見傷痕 頭顴骨出血 喪命男子姓何（34歲），據悉無業及有黑幫背景，與家人同住友愛邨愛暉樓。昨日凌晨零時許，何因肚餓落街到友愛街市附近一熟食檔買消夜，其後如常回家。詎料，凌晨約1時12分何突然失去知覺不省人事，何父見狀報案求助。救護車把何男急送屯門醫院搶救後，惜於凌晨2時27分宣告不治。警員檢查其遺體，赫見身上有多處可疑傷痕，包括頭部顴骨出血，於是就案件展開調查。

負傷返家 疑內出血致命 據友愛邨大牌檔職員「阿飛」透露，何男遇襲前其大牌檔有一枱本地客及一枱南亞家庭客光顧，本地客有5至6人，貌似地盤工人。有本地客與一名南亞漢上廁所時疑因身體碰撞，南亞漢不忿被對方以粗口辱罵，引致雙方爭吵，南亞漢更擸櫈擬動粗。「阿飛」見狀隨即做「和事老」進行勸阻，其後南亞家庭離去，後來該批本地客疑觸發命案。

警員經翻看街市及附近的「天眼」錄影，得悉何男在街市外與多名大漢，疑因眼神問題爭執。期間雙方發生推撞，何男即被群漢拳打腳踢，全程沒有使用武器，群漢逞兇後逃去。何男當時仍然清醒，負傷返家後疑傷勢太重，令情況急轉直下昏迷，最後更死亡。

警員根據「天眼」錄影鎖定疑人身份，昨晨分別於友愛邨愛廉樓及友愛邨附近拘捕兩名男子，當中一人為被通緝人士。據悉一名涉案男子居於愛德樓，但警員登門時屋內無人。其後再多兩名男子落網，至今共4名（58至64歲）涉案男子被捕，現正被通宵扣查。據了解，4名疑犯為朋友關係，報稱退休人士及建築工人，與何男不認識，案件亦不涉及黑幫衝突，純屬拳頭交，何男懷疑內出血致命。