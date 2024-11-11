互認標準「就高不就低」 水電範疇仍需時磋商

【本報訊】粵港澳在建造業的技術指引上有差異，有消息指油漆、砌磚及棚架等建造工種會先在三地互認。建造業總工會向本報表示，原則上是跟從高的標準訂立，估計三地在電力及水喉技術方面需要長時間磋商。發展局回覆指，大灣區標準將以「就高不就低，就多不就少」的原則訂立，盡量跟從粵港澳三地中較高的要求及涵蓋三地課程各自的要素。

水管水質標準存差異 香港建造業總工會理事長周思傑表示，「一試多證」先在油漆、砌磚及棚架等工種試行屬合理，因為在現時的建築施工當中，三地的法律始終不同，「有啲技術性嘅嘢係會複雜啲」，但泥水油漆施工技術相對簡單，「泥水批盪就咁批落幅牆，個標準會容易去融合」，但提及電力和水喉時，他指其法律和標準複雜，例如水管或水質標準均存在差異，估計三地需要更多時間磋商。在電力方面，他稱本港現時是使用英國標準（BS），與國家標準（GB）「會有出入」，當局要研究怎樣拉近三地的標準。

議員黃國則坦言大灣區標準訂立標準是「就高不就低」，他指出若內地的標準高於香港，則香港應該跟隨內地標準；反之若香港的標準高於內地，則內地跟隨香港的標準。

發展局指，就建造業而言，根據《電力條例》（第406章）及《水務設施條例》（第102章），從事有關固定電力裝置的電力工程人員（俗稱「電牌」人員）及從事有關建造、安裝、更改、或拆除消防供水系統或內部供水系統的水喉匠，均必須按相應法例要求持有相關牌照，及通過相關的安全訓練要求，方可在香港從事有關工種的工作。此外，所有在香港工作的建造業工人必須按《建造業工人註冊條例》成為註冊建造業工人。