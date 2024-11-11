獨家報道：建造業一試多證吸專才 本地薑恐冇工開

粵港澳牌照互認 油漆棚架傳年底「跨境」 為了紓緩本港建造業技工短缺問題，「一試多證」計劃將擴展至建造業，考生只要在粵港澳其中一個指定考核機構，取得技能證書，就可獲發另外三地相關工種的技能證書，香港建造業議會向本報透露，預計今年年底至明年首季期間，就首個試行工種先後公布大灣區標準及推行「一試多證」的安排。而另有消息指油漆、砌磚及棚架等工種會先在三地互認。有工會擔心，該計劃成為輸入外勞另一個渠道，影響本地工人就業機會及工資，希望當局做好把關。

發展局回覆指，按「一試多證」的安排，持有三地培訓機構按大灣區標準發出職業技能證書的人士，亦須同時符合香港其他法例對不同職位勞工的法定要求，方可在香港執業。「一試多證」的安排不會影響三地對從事不同職位勞工所沿用的制度和要求。

議員憂措施與聘外勞掛鈎 業界最擔心被「搶飯碗」，在建造業推「一試多證」後，憂慮對本港專業人士造成衝擊，包括在薪酬福利、待遇上未能提升。

議員黃國指已經向當局反映，不希望「一試多證」措施與輸入外勞有所掛鈎，因為「一試多證」的培訓是提升從業員質素和發揮三地互補作用，「培訓就是培訓，人力政策就人力政策去處理，就千萬不要混為一談將問題複雜化，否則好事變壞事」。

黃國表示，建造業推行「一試多證」亦有助提升工人的技術專業資格，可加速三地在技術上的融合，坦言「如果三地能夠合作做培訓，工人可領取內地和香港的專業資格，將會幫到工友」。他又稱，香港建築界收貨標準認可程度高，如果工人能夠通過「一試多證」的考試，相信到其他地方參與建設亦有幫助。

計劃被指未充分諮詢業界 而香港建造業總工會理事長周思傑則指，無論是內地人或是香港人，只要他在「一試多證」計劃下，通過統一考試，便取得技能證書，均會獲香港、澳門和內地承認，但當局在制訂有關計劃時並未充分諮詢工會意見，坦言「有聽聞此消息，所以已經向發展局反映他們的憂慮」。

技術融合或拖累工友減薪 周思傑亦指，雖然統一標準後可方便三地交流，但工會對該措施仍有保留，坦言「將有一萬名技工要輸入，會令人聯想起一試多證，故政府有必要澄清會否與輸入外勞有關」。雖然當局強調考取相關證書並不等於可以在香港工作，但仍然對該計劃存在疑慮，認為當局若缺乏有效的監管，將可能導致有外勞進入相關行業，進一步壓低本地工人的收入和就業保障。

他又補充，香港建造業的薪酬較高，對內地師傅是一個誘因，政府必須釐清「一試多證」會否成為他們來港工作的「方便之門」。他又稱大灣區融合雖然是一個趨勢，但必須考慮本港與內地之間的生活成本和工資差距，坦言如果為了技術融合而影響香港工人生計或者薪金被調低，這並非好事；融合應該提高生活，若香港工人生活因此降低，亦不開心。

此外，對於近日接連發生工業意外更令人關心工業安全問題，總工會表示，業界需要提升安全管理系統，以減少事故發生。

他又補充，所有進入工地的工人必須接受本地安全培訓，但「內地的施工文化始終與香港不同」，他建議可針對外勞加強安全培訓。