龍七公：懂王強勢回歸 超魔幻啟示錄

綽號「懂王」的特朗普當選美國總統，美國將進入特朗普2.0時代。很多人不明白為何一個被指滿口謊言、私德低下、被判有罪本該入獄的人，竟能強勢回歸白宮；共和黨更將拿下參眾兩院，加上最高法院大法官過半為保守派陣營，特朗普施政阻力很小，有望成為美國近代最集權的總統。

哲學家黑格爾有一名句「存在即是合理」，這裏的「合理」不是指正確，是指合乎理性和一定規律的意思。所以即使大家覺得特朗普的再次當選是多麼的魔幻，他的政見主張多麼的奇特，但他的當選仍是符合社會發展規律，也說明他的瘋癲只是包裝，實質是個不簡單的政治人物。

有人說特朗普民粹，但他能用最簡單群眾語言，拿捏群眾心理，引起多數人的共鳴，將民主黨賀錦麗「華麗」而「政治正確」的說詞打垮，這就是一種不簡單。而他的群眾基礎，正正就是對現實生活不滿、對精英政治不滿的美國多數基層，以及抱有傳統美國白人價值觀的人。簡單而言，就是美國人民對美好生活的嚮往這種簡單訴求，那怕特朗普有再多的缺點，就是因為他的言行「貼地啱聽」，即使賀錦麗是史上籌款能力最強的候選人、有主流媒體吹捧，但特朗普代表多數人的心聲。

過去20多年的主流政治理論認為，美國的兩黨制，他們為了爭取中間選民，政見立場不會相差很大，有利於社會穩定。但今天美國兩黨代表兩套截然不同的價值觀和利益，變得水火不容：精英與基層、開放與傳統、白人與非白人，他們之間的利益變得不可調和。背後的根本原因，就是美國資本主義已發展到金融帝國的階段，依靠美元霸權榨取全球利益，同時利用所謂的全球分工把生產分拆外包，但這種表面風光模式導致去工業化、產業空心化，造成更大的貧富懸殊和階級對立。而為了轉移全球化帶來多元價值和分配問題，出現以「多元」包裝的「白左」威權和霸權思潮，也令美國傳統價值觀受到衝擊。愈來愈多人流落街頭，依靠福利維生，價值觀崩壞，癮君子隨處可見，美國人期待強人出現，帶領他們走出困境，而特朗普在槍擊事件中勇敢站起來的形象，就是他們心目中的天選之人。

合則兩利 鬥則俱傷 特朗普有一個好處，就是有時比較願意面對現實，例如他會承認美國的基建比中國落後，更似第三世界國家；俄烏戰爭的立場也比較靈活。當然，他提出「美國優先」的藥方能否令美國再次偉大，也是一個疑問。但正如習近平主席致特朗普賀電指出，「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待」。中華民族的偉大復興，不是需要衰落的對手，而是需要不同文明和社會制度的良性競爭。特朗普作為一個精明的商人，如果他能夠明白這一點，或者可以成為偉大的政治家。