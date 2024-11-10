撥亂反正：戲子總統 沒有戲唱

昨日談到，以色列總理內塔尼亞胡在美國大選前趁亂行兇，對外出兵黎巴嫩及挑釁伊朗，對內進一步肅清異己，炒掉與其不咬弦的國防部長加蘭特，主要是擔心講過要「處理」以巴戰事的民主黨賀錦麗上台。現在當選的是特朗普，當堂令內氏鬆一口氣，立即搶閘於社交網站恭賀對方，形容這是「巨大的勝利」及「史上最偉大的捲土重來」，對美以同盟作出強大的重新承諾，並在下款寫上「真正的友誼」。

特朗普在首屆總統任期先後承認戈蘭高地為以色列領土、將美國大使館搬到耶路撒冷並承認其為以國首都、將確立巴勒斯坦建國的「兩國方案」掃落地氈底，以至單方面退出伊朗核協議等，獲內氏形容為「歷來對以色列最好的美國總統」。但當時特氏可能只想讓美軍盡快由中東脫身，以及討好國內的猶太選民以爭取連任。在哈馬斯成功突襲以色列邊境後，據報特朗普曾在內部講過應將內氏換掉。根據美國憲法，特氏應不能再次連任，沒有選舉壓力下，他對以方及內氏的態度會否有變呢？

特朗普對俄烏戰事的態度則堅決、明朗得多，戰事再拖下去在政治上沒有好處，在經濟上也似是弊多於利，在財政上更肯定有賠冇賺，因此他講過會在上台後24小時內結束戰事。當中最直接的方法，就是停止向烏克蘭提供武器，迫使烏方向俄羅斯割地求和，以至將任期本已屆滿的澤連斯基趕下台。俄方日前還施以激將法，指美方如想結束戰事便應有所行動，相信特氏總不會只講而不做。

澤連斯基也是首批恭賀特朗普當選的外國領袖之一，內容戰戰兢兢，並請求式地期望與特氏討論如何加強兩國關係，與內塔尼亞胡的由心而發截然不同。無論怎樣看，戲子總統都沒有戲唱了。