自成一家：捲入俄烏戰爭不智

南韓總統尹錫悅在國內的支持率下滑至19%，刷新其上任以來新低。環顧當前亞太地區領導人的民望排名榜，若尹錫悅自認排在最低的第二位，相信沒有人敢認第一。

尹錫悅民望低迷，固然是因為他執政水平低、妻子牽涉醜聞，但亦跟他的外交政策有關。譬如，南韓政府在俄烏戰爭爆發後一直拒絕歐美盟友的要求，只向烏克蘭提供一些非殺傷性裝備如排雷設備；不過，早前大批北韓士兵被證實前赴俄羅斯後，首爾政府竟然改口，指可能會向烏軍提供攻擊性武器。這真是一大笨招。

南北韓的關係多年來起起伏伏，從南韓政府的立場來看，對朝政策有兩條道路可以選擇，一是全面交惡，二是改善關係。前者肯定不符合南韓國家利益，北韓有中俄兩大國支撐，南韓就算打勝仗也只會是慘勝；後者則比較符合南韓利益。南韓只有與北韓和解，在政治、經濟、社會等領域加強交流，才能保障南韓穩定。

尹錫悅政府有意向烏國提供殺傷性武器，以應對俄朝加強軍事合作，背後的如意算盤，是北韓軍隊一旦在俄烏戰場遭受重創，就會削弱北韓的整體戰鬥能力，這有助確保朝鮮半島的安全。但反過來說，南韓直接捲入俄烏戰爭，變相是加速走上第一條道路，令兩韓關係更惡劣，對南韓更不利。

俄羅斯為了俄烏戰爭早已焦頭爛額，金正恩在此時提供兵力援助，無論他提出甚麼要求，普京都有意願答應。目前北韓擁有水下發射核導彈，但不具備建造核動力潛艇所需的核心裝備；若俄國向北韓提供這方面的技術作為回報，平壤就可以在核潛艇上搭載核導彈，並藏匿於海底，在朝鮮半島的軍事行動更加膽大妄為，這對南韓而言無異於災難。