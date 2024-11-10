冰鑑春秋：沒台灣美國難再偉大？

台灣外交部長林佳龍在接受質詢時聲稱：「美國要再次偉大，不能沒有台灣。」這究竟是闡述真實情形，還是夜郎自大，自欺欺人？

林佳龍說：「我認為用孤立主義去形容特朗普的路線不太精確，比較是屬於保護主義，他也是必須藉由全球的力量來幫助美國偉大，台灣就是可以幫助美國偉大，我們是一種夥伴關係，我覺得這就是最深層、最根本的，以前是從地緣政治，台灣是人家棋子，但台灣本身有主體性……」

這段話的謬誤之處在於，林佳龍先是聲稱台灣與美國是夥伴關係，卻又自認台灣是一個棋子，夥伴與棋子可是完全不同的兩種狀況。若台灣與美國真是夥伴，那就不會是現在這種美國要求甚麼，台灣必須照單全收的情形。林佳龍自己都承認成立所謂「全民韌性委員會」，組織40萬民力，全都是美方的要求，顯然美國根本只把台灣當作棋子，而只是嘴巴上說是夥伴罷了。

至於林佳龍自信「美國要再次偉大，不能沒有台灣」，現實卻可能剛好相反，特朗普真正的想法，恐怕是「不需要台灣，美國才能再次偉大」！特朗普指斥台灣偷了美國的半導體產業，反對對到美設廠的台積電、三星等給予補貼，認為應提高關稅，迫使半導體大廠主動在美國設廠以迴避高額關稅。顯然是認為要讓美國再次偉大，必須把高科技半導體產業「收回」，如此一來，台灣對美國的戰略價值也就不再那麼重要了。

民進黨不斷為台灣民眾打雞血，讓民眾產生幻覺，那就是世界需要台灣，但特朗普早已說過，台灣對他而言不過就是桌上的筆尖，特朗普需要的只是一支好寫的筆，若這支筆的筆尖不再滑順流暢，唯一的下場，恐怕就是被扔到垃圾桶了。