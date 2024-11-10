強詞有理：棋子被棄

任期所餘無幾的美國總統拜登打算盡地一煲，在下台前加速落實對烏克蘭的90億美元軍事援助，確保所有武器能夠如期付運，以免被特朗普叫停。可惜，烏克蘭總統澤連斯基未必會感到高興，因為他知道這種好事將會愈來愈少，甚至可能會被徹底斷奶。特朗普揚言上任後24小時內結束俄烏戰爭，雖然有吹牛的成分，但他反對繼續援烏的態度相當明確，明知烏克蘭根本不可能贏得這場戰爭，商人出身的他豈肯做賠本買賣。一旦美國停止援助，歐洲諸國自然也會退縮，烏克蘭恐怕一天也難捱，不停戰也得停戰。

根據特朗普顧問團隊提出的停戰方案，烏克蘭必須放棄北約之夢，承諾20年內都不加入，而作為交換，美國才會繼續向烏方提供武器；此外，烏克蘭必須放棄部分被俄羅斯佔領的土地，用來設立非軍事區，美國將不會參與管理，也不會派出維和部隊。

從這些方案，就知道特朗普急於甩掉包袱，連維和部隊這點費用也不願承擔，澤連斯基能不焦慮嗎？加入北約是其念念不忘的夢想，並利用這一夢想來誤導烏克蘭民眾，激發他們的幻覺以及對抗俄羅斯的鬥志，如今夢想破滅，鬥志瓦解，烏克蘭還有甚麼希望？他本人還有甚麼盼頭？經過兩年多的戰亂，烏克蘭遭到毀滅性打擊，士兵傷亡無數，國土失去三分之一，人口減少近半，重要基礎設施蕩然無存，而且背負巨額債務，大量優質資產流入美國財團手中，試問戲子如何向國人交代？

從一名喜劇演員，搖身一變成為總統，澤連斯基曾經意氣風發，更因為全面投靠西方而被捧為英雄。到頭來才發現，他不過是西方用來對抗俄羅斯的棋子，當西方發現這場戰爭毫無勝算，自然會拋棄棋子。有俄羅斯官員預料，戰後的烏克蘭新政府勢必清算澤連斯基，讓他替戰爭失敗背鍋。這並非無的放矢，歷史規律向來是成王敗寇，烏克蘭好好一個國家搞到如此地步，戲子確實應負起主要責任。當然，他若是不想被清算，可以選擇逃亡，到西方國家做寓公，相信其財產足以度過餘生，只是如此一來，他將背負「叛國」罪名，永遠受到烏克蘭人唾罵。

不管戲子最後如何選擇，都無法改變結局，烏克蘭的命運注定悲慘，這也正是作為西方棋子的普遍下場。世人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。