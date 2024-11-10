龍吟虎嘯：中國的高站位高水平

對於平壤近日試射洲際彈道導彈和短程導彈，聯合國安理會依慣例開會討論，狂打口水戰。其實對這件事，安理會一如既往地沒啥辦法，能使的制裁、譴責都使盡了。不過，「做此官，行此禮」，安理會「職責所在」，不得不開會討論拿出辦法，大家做戲，煞有介事。

北韓試射導彈這件事，各方會是甚麼態度，大家皆知。美方代表當然會對此大肆譴責和反對，攻訐中國和俄羅斯沒有對北韓違反制裁「進行更嚴格的審查」，令平壤繼續非法推進導彈、核武及大殺傷力武器計劃，美代表還指摘中俄阻止安理會通過譴責北韓的聲明。北韓代表根本不理美國的胡說八道，強調北韓將加快建設核力量，批評美國對平壤的核威脅，令朝鮮半島局勢瀕臨戰爭邊緣。俄羅斯代表則指摘美西方妖魔化北韓，以維持無效的制裁措施。

在討論和互相攻訐中，站位最高、最有水平的是中方代表發言，指安理會應採取切實措施緩和半島局勢，而不是簡單的制裁施壓，此其一；其二，安理會需要的是團結一致，促進對話，而不是分裂對立，為發聲而發聲，更不是為了激化矛盾；其三，有關國家應該拿出具體行動和可行方案，為推進朝鮮半島政治解決進程作出切實努力，而不是利用安理會加劇對抗。

中方代表的發言不選邊站隊，不置身對立方的相互攻訐，不贊成簡單的制裁施壓，因為這樣做根本解決不了問題，只會激化矛盾，加劇對立，何況安理會也不可能為今次北韓試射導彈之事，達成甚麼結果。當然，北京和全世界一樣清楚，在當前朝鮮半島緊張局勢下，平壤試射導彈是被美日韓長期制裁施壓、軍事威脅逼出來的，更是平壤利用今次俄烏之戰，派兵援俄，將東西戰線合成一起的新戰略部署。

平壤和莫斯科的這一布局，令美日韓以及烏克蘭、西方極為不安，同時，令中國取得了特殊的、十分有利和主動的地位，中國代表遂有此高站位、高水平發言。