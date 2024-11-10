坦言集：中俄美關係

特朗普再度當選美國總統，相信一如上次，不會敵對俄羅斯，而仍會視中國為美國最大的威脅。這亦是美國政治精英近年來的共識。因此，他要分化中俄關係，便要減低對俄的壓力。烏克蘭戰爭停戰是首要，因為這樣可打開俄羅斯在歐洲的關係，俄國便不會被迫東進，倚靠與中國的合作，使中俄形成不結盟的結盟。

中俄關係的作用，不單止在對美關係上，而且會影響到全球（甚至包括非洲、中南美洲）的國際政治。美國緊迫，中俄便要加強協調，一起抑制美國及西方的霸權。現在中俄緊密合作還在開始階段，兩國還需磨合。特別是中國要調整與美國關係，與俄合作仍有猶豫不決之處，對俄羅斯急切東進以抗美歐的政策，顯然未給予足夠的協助。當前是俄羅斯急切，除為增強俄對歐美抗爭之力，其中更有普京要求的對國際體制的大調整，強調殖民主義的禍害，擴大全球南方的勢力，直接和間接地在個別地域與美國抗衡。中國還未確定與美國關係的最終定位，有猶豫和對美西方有一些歷史遺留下來的幻想。

俄羅斯急，中國不急，俄便要在中國以外找其他合作夥伴，一是北韓，這可能是發展俄遠東區的主力，主因是中國並不積極參與。二是印度，俄要打通入印度洋之路，也利用印度（一如土耳其）迴避美國的經濟制裁。三是伊朗，俄在中東可有大規劃。三者與中國的關係都不如與俄。

特朗普拉攏或至少與俄緩和不戰（但制裁與高關稅不會改），既可穩定歐洲戰線，也可在中東有所作為。最大的作用是減少對俄羅斯的壓力，讓它不用急於與中國聯盟抗美。壓力減少後，中俄一些利益衝突，例如俄國天然氣輸華的價格、區域合作的一些顧慮會顯現，阻礙兩國經濟融合、政治配合。中俄社會內部都有親美、親西方勢力，美俄合作後，親美勢力便有更多的活動空間來分化中俄關係，擴大親美、親西方的影響。

美俄關係、中美關係，都沒有如歐美那樣有共同價值與利益的基礎。中俄與美國關係，部分是依據美國壓迫而塑就，美國因此掌有主動，特朗普政府便大有政治發揮的餘地，合縱連橫，而不像民主黨那樣思想僵硬，沒有靈活策略應變之力，一心只有戰爭和戰爭帶來的軍工和掮客中介的暴利。問題是猶太以色列的宗教狂熱會否打亂這樣的布局？