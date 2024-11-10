上水破村屋製毒工場 3男女被捕

【本報訊】前日晚上，執法部門展開掃毒行動，在上水區一村屋單位外，截查3名形迹可疑男女，並把他們帶返該單位搜查，結果檢獲約1,292克懷疑霹靂可卡因、約1,092克懷疑可卡因、一些懷疑用作製作毒品的原材料，以及包括電子磅、電磁爐等製毒工具，檢獲的毒品總值約220萬元。

包括1大學生 可囚26年 警員經初步調查後，以涉嫌「製造危險藥物」 拘捕兩男一女（23至30歲），其中一人為大學生。涉案村屋單位面積約700呎，初步調查顯示，有人在單位內擔任「廚師」角色，把原材料加工製成霹靂可卡因，然後把毒品分作細包以便分銷，相信行動已搗破上水區一個製毒工場。據悉，有疑犯在網上學習製毒等知識。

執法部門表示，留意到案中有不法之徒，利用偏遠村屋單位作製毒工場，企圖增加執法追查難度。另外，犯罪集團利用年輕人想搵快錢的心態，招募他們販毒、甚至製毒，今次案件其中兩名疑犯僅23歲，當中一人更為大學生，另一人報稱無業，他們疑因一時貪念，有機會面對長時間的監禁葬送寶貴前途。

製造及販運危險藥物是極嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。以今次檢獲的毒品為例，法庭量刑起點23年至26年監禁，市民切勿以身試法。