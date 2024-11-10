欺詐洗黑錢案頻生 涉呃5.7億兩周拘126人

假冒內地官員騙局 港島55港漂生中伏 執法部門針對詐騙及洗黑錢罪案，在過去兩周拘捕126人，最小的僅14歲，他們涉及110宗各類騙案，共有325名受害人，總損失金額逾5.7億元。損失最多的是一名七旬長者，被假冒內地官員的騙徒騙取5,900萬元。而9月開學至今，港島區已有55宗內地學生被騙，共損失3,900萬元，最大損失金額達350萬元。其中有港漂生的父親指出，騙徒掌握兒子微信，又發放禁錮照片及視頻，險被騙取600萬元。執法部門指出，因騙徒的拘捕令及公安制服等道具逼真，因而令受害人相信涉案。

10月28日至前日，執法部門針對詐騙團夥展開代號「穿雲」行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢」等拘捕126人，當中包括87男39女，年齡介乎14至78歲，涉及110宗騙案及325名受害人，總損失金額逾5.7億元。被捕人分別報稱裝修工、清潔工人等。騙徒手法層出不窮，除了較常見的假冒客服及投資騙案，近兩個月有不少來港讀書的學生誤墮假冒官員騙案。

其中一宗假冒官員騙案，騙徒身穿公安制服致電受害人，並出示虛假拘捕令，威嚇受害人涉及內地一宗案件，要求受害人定期致電報到，令受害人深信自己被通緝及拘捕。過程中，有同學曾提醒受害人這可能是騙局，但受害人沒有被要求付錢，因此不認為是騙案。其後，騙徒訛稱要求受害人洗脫嫌疑，要求受害人拍攝短片用作調查，受害人對此深信不疑及答應保密事件，由於他沒有向親友透露，令其頓感孤立無援。其後騙徒訛稱有犯罪團夥會威脅其個人安全，威逼他與外界斷絕通訊，受害人信以為真，遂把個人微信、通訊軟件帳戶及密碼交予騙徒，繼而按照對方指示，前往偏遠的郊區匿藏。

見起訴書制服逼真紛落 同時，騙徒利用受害人的微信，向受害人父親索取600萬元，父親其後報案求助。警員經追查「天眼」片段及調查後，在48小時內於西貢灣仔南營地尋獲受害人，慶幸受害人平安歸來及沒有金錢損失。化名「阿聰」的受害人表示，18歲由內地來港讀大學，指出騙徒在視像通話時身穿整齊公安制服，並向他展示涉案起訴書，限制他出入境。「阿聰」嚇了一跳，十分慌張，騙徒說要向法庭證明他清白，因此他按照指示拍攝禁錮相片及求饒影片傳送予騙徒。

其後，騙徒多次要求「阿聰」到賓館進行視像通話，要求每天定時向他匯報，又強調這是一宗保密案件，絕不可向身邊任何人、包括家人朋友說明。騙徒一直沒有跟他提及金錢，令他相信這不是詐騙，最後跟從對方指示前往西貢營地逗留數天，直至警員用視頻讓他跟父親會面後，「阿聰」始知被騙。

「阿聰」父親表示，當晚突然接獲騙徒的微信來電，又發了兒子被禁錮的照片及視頻，要求交付600萬元。夫婦當時六神無主，要求與兒子通話及視頻通訊又遭拒絕，他們感事有蹊蹺，其後委託香港親友協助報案。翌日父親來港，香港警員調查指案件並非禁錮，而是電訊詐騙案。父親聞訊後心情略為好轉，形容「由地下十幾層上番幾層」，經數十小時追查後救回兒子。據悉，騙徒與「阿聰」全程沒有實體見面，只在網上溝通。騙徒指示受害人前往營地前，提醒他購買數天用的即食麵及日用品。而騙徒發出的禁錮片段，實為較早前的拍攝片段。

7旬長者失5900萬積蓄 在整個行動中共涉及110宗騙案，當中以投資騙案、網上購物騙案及求職騙案最多。最大一宗案件損失5,900萬元，受害人是一名77歲退休人士，他墮入假冒官員陷阱。由於受害人把銀行帳戶及密碼交予騙徒，結果遭對方騙取畢生積蓄。