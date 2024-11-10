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46歲男子屍浮南生圍河邊
事主伏屍南生圍一河邊。
【本報訊】上周五下午4時許，執法部門接獲途人報案，指發現一名男子在元朗南生圍路南生圍一河邊漂浮。
救援人員接報趕至，迅速救起該名姓鍾（46歲）男子，惜經檢查後證實死亡。警員在場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。
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